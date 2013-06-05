КАК БЫСТРО СДЕЛАТЬ ОТКРЫТКИ В ОНЛАЙН

Это онлайн генератор - палочка выручалочка.
Я им пользуюсь довольно часто
сделать надпись, вставить в рамочку, добавить анимированные эффекты,
редактировать фотографию, увеличить или уменьшить любую картинку.
Сегодня хочу Вам показать, как быстро сделать пожелание для друга.
Картинки кликабельны
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Спасибо за урок!!!!!ОтветитьУдалить
Пожалуйста! Рада, что пригодился!Удалить
Да, сервис действительно замечательный ! Я недавно тоже начал им пользоваться, только я не знал что им можно убрать логотип с картинки, надо будет поискать где это там находится. Кстати, бабочки на цветках у вас машут крылышками одновременно, на мой взгляд это как-то не очень смотрится, зто потому что вы ставили их на картинку за один раз, если бы вы ставили их по одной и каждый раз делали сохранение, то они бы махали крыльями асинхронно, мне кажется так они бы смотрелись более естественно (ну если это можно так назвать :) ) но это конечно только лично моё мнениеОтветитьУдалить
Александр, спасибо за комментарий.Удалить
Это такие бабочки, их хоть как поставь.
делала на скорую руку, что бы показать суть, что можно там сделать.
Рада, что урок пригодился!
Наташенька,Вы просто целый кладезь!Хочу научиться делать по настоящему красивые ролики,но все никак не могу подобрать программу.Может Вы знаете ,по какой лучше создавать видео.ОтветитьУдалить
Римма, я все свои ролики делаю вУдалить
Photodex ProShow Producer - это самая лучшая программа
для создания видео роликов.
вот здесь смотрите, я сегодня выложила её с описанием.
можете скачать и работать в ней.
http://flashmagicnatali.blogspot.com/2013/11/photodex-proshow-producer-4523051-rus.html
На днях добавлю видео уроки, что бы понятно всё было.
Огромное спасибо. Совсем недавно начала пользоваться этим онлайн генератором.Урок к стати.ОтветитьУдалить
рада, что пригодился!!!Удалить
Наташа, теперь он закрыт для всех, а что так?ОтветитьУдалить
Уже работает, проверила.ОтветитьУдалить
Но вчера тоже не могла зайти, какие-то работы там шли.
Спасибо, Наталья! Я у вас кнопочку заберу.ОтветитьУдалить
Пожалуйста!!! берите всё, что нравится!Удалить
Здравствуйте!!! мне очень нравиться Ваш Online-Image-Editor. Можно ли мне по пользоваться им.ОтветитьУдалить
Конечно пользуйтесь!Удалить
Благодарна от души!ОтветитьУдалить
Рада что пригодился урок!!!Удалить
Спасибо за урок, Наточка! Все получилось, оказывается если немного посидеть то можно очень красивую работу сделать!ОтветитьУдалить
У вас очень интересный и познавательный сайт. Чисто случайно нашла его. Благодарю, за интересный урок и за то, что делитесь своими навыками.ОтветитьУдалить