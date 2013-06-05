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Приветствую всех посетителей блога Flash Magic. Здесь Вы найдёте всё самое красивое и эксклюзивное для украшения и дизайна своего сайта или блога.Флеш часы, календари, эпиграфы, плееры, романтические флеш анимации, музыкальные флеш открытки и открытки с пожелания к праздникам.

среда, 5 июня 2013 г.

КАК БЫСТРО СДЕЛАТЬ ОТКРЫТКИ В ОНЛАЙН

Многим знаком этот сайт
png (318x55, 13Kb)
Это онлайн генератор - палочка выручалочка.
Я им пользуюсь довольно часто
Здесь можно сделать всё на быструю руку.
Открытки или красивые пожелания друзьям для комментариев.
 Можно обрезать анимированную картинку и убрать логотип,
сделать надпись, вставить в рамочку, добавить анимированные эффекты,
редактировать фотографию, увеличить или уменьшить любую картинку.

Сегодня хочу Вам показать, как быстро сделать пожелание для друга.
Картинки кликабельны
 



yUpgxxcugEdm (400x295, 362Kb)
бабочки (500x530, 1221Kb)
Этот онлайн генератор будет хорошим помощником для вашего творчества.
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Автор: на
Ярлыки: ,

18 комментариев:

  1. Unknown11 сентября 2013 г., 18:51

    Спасибо за урок!!!!!

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  2. Анонимный23 октября 2013 г., 19:58

    Да, сервис действительно замечательный ! Я недавно тоже начал им пользоваться, только я не знал что им можно убрать логотип с картинки, надо будет поискать где это там находится. Кстати, бабочки на цветках у вас машут крылышками одновременно, на мой взгляд это как-то не очень смотрится, зто потому что вы ставили их на картинку за один раз, если бы вы ставили их по одной и каждый раз делали сохранение, то они бы махали крыльями асинхронно, мне кажется так они бы смотрелись более естественно (ну если это можно так назвать :) ) но это конечно только лично моё мнение

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    Ответы
    1. Flash Magic9 ноября 2013 г., 06:48

      Александр, спасибо за комментарий.
      Это такие бабочки, их хоть как поставь.
      делала на скорую руку, что бы показать суть, что можно там сделать.
      Рада, что урок пригодился!

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  3. e-lfxybwf9 ноября 2013 г., 01:23

    Наташенька,Вы просто целый кладезь!Хочу научиться делать по настоящему красивые ролики,но все никак не могу подобрать программу.Может Вы знаете ,по какой лучше создавать видео.

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    Ответы
    1. Flash Magic9 ноября 2013 г., 13:33

      Римма, я все свои ролики делаю в
      Photodex ProShow Producer - это самая лучшая программа
      для создания видео роликов.
      вот здесь смотрите, я сегодня выложила её с описанием.
      можете скачать и работать в ней.
      http://flashmagicnatali.blogspot.com/2013/11/photodex-proshow-producer-4523051-rus.html
      На днях добавлю видео уроки, что бы понятно всё было.

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  4. Татьяна18 декабря 2013 г., 00:11

    Огромное спасибо. Совсем недавно начала пользоваться этим онлайн генератором.Урок к стати.

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  5. Unknown18 января 2014 г., 20:52

    Наташа, теперь он закрыт для всех, а что так?

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  6. Flash Magic19 января 2014 г., 07:42

    Уже работает, проверила.
    Но вчера тоже не могла зайти, какие-то работы там шли.

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  7. Mariea@mmg22 февраля 2014 г., 22:11

    Спасибо, Наталья! Я у вас кнопочку заберу.

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  8. Светлана16 апреля 2014 г., 15:05

    Здравствуйте!!! мне очень нравиться Ваш Online-Image-Editor. Можно ли мне по пользоваться им.

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  9. Unknown1 июля 2014 г., 01:14

    Благодарна от души!

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  10. Наталья Синютина12 июля 2019 г., 01:31

    Спасибо за урок, Наточка! Все получилось, оказывается если немного посидеть то можно очень красивую работу сделать!

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  11. Мария Шалюхина3 января 2022 г., 11:22

    У вас очень интересный и познавательный сайт. Чисто случайно нашла его. Благодарю, за интересный урок и за то, что делитесь своими навыками.

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